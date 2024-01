Biden läutet mit Angriff auf Trump heiße Wahlkampfphase ein

„Wir wissen alle, wer Donald Trump ist“, sagte Biden. „Die Frage lautet, wer sind wir?“ Eine Stellungnahme von Trump lag nicht vor. Sein Wahlkampfteam veröffentlichte kurz vor der Rede einen Spot, in dem Biden als „der wahre Zerstörer der Demokratie“ bezeichnet wurde.Biden warf Trump eine Wiederwahlkampagne mit dem Ziel vor, „Rache und Vergeltung“ an politischen Gegnern zu üben. Der Republikaner habe seine Widersacher als „Ungeziefer“ bezeichnet, „genau die gleiche Sprache, die in Nazi-Deutschland verwendet wurde“. Biden sagte fast flüsternd: „Wie kann er es wagen? Wer in Gottes Namen glaubt er, wer er ist?“Die Demokraten warnen seit Monaten vor einem Abgleiten der USA in die Autokratie, sollte Trump wiedergewählt werden. Dieser hatte Anfang Dezember gesagt, er wolle am „ersten Tag“ nach einer Wiederwahl wie ein Diktator handeln. Er hat zudem erklärt, er werde gegen seine politischen Gegner Ermittlungen einleiten lassen, sie in Haft nehmen und auch anderweitig gegen sie vorgehen.Biden sollte seine Rede ursprünglich am Samstag halten, dem eigentlichen Jahrestag des Kapitolsturms vom 6. Jänner 2021. Allerdings wurde der Termin wegen eines anrückenden Sturms vorgezogen.