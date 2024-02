Biden nennt Putin durchgeknallten Mistkerl

Im Deutschen bedeutet das etwa „Mistkerl“, „Arschloch“ oder gar „Hurensohn“. Biden hat Putin in der Vergangenheit bereits als „Schlächter“ und „Kriegsverbrecher“ tituliert. Nach dem Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny in russischer Haft hatte Biden „bedeutende“ Sanktionen gegen Russland angekündigt.Der 81-jährige Biden ist dafür bekannt, privat öfter zu fluchen. Im Jänner 2022 hatte er einen Reporter des besonders bei Konservativen beliebten Senders Fox News ebenfalls einen „son of a bitch“ genannt, als er das Mikrofon ausgeschaltet wähnte. Der Ausdruck ist in den USA recht gebräuchlich und gilt im Vergleich mit anderen Beleidigungen als weniger vulgär.