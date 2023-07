Bozner Spital: Operationen müssen wegen Hitze abgesagt werden – Kühlgerät

„Klimaanlage des Krankenhauses kam nicht mehr mit der Entfeuchtung nach“

Von Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher bei der offiziellen Eröffnung vor 3 Wochen noch als „Herzstück“ in der Südtiroler Gesundheitsversorgung bezeichnet, zeigt die neue Klinik in Moritzing bereits erstes Kammerflimmern.Da die Luftfeuchtigkeit in den 14 Operationssälen zu hoch war und die bestehende Klimaanlage es nicht geschafft hat, für die richtigen Verhältnisse zu sorgen, mussten am Dienstag Nachmittag alle geplanten Operationen abgesagt werden (Hier lesen Sie mehr dazu). Nun nimmt der Sanitätsbetrieb dazu Stellung: „Bedingt durch die derzeit außergewöhnlich hohen Temperaturen mit extremer Luftfeuchtigkeit, wird für die Operationssäle im Krankenhaus Bozen nächste Woche ein zusätzliches Kühlgerät geliefert, welches die Klimaanlage unterstützt.“„Vor 2 Tagen, am Dienstag, war die Luftfeuchtigkeit aufgrund der tropischen Schwüle in Bozen so hoch, dass die Richtwerte überschritten wurden, die Klimaanlage des Krankenhauses kam nicht mehr mit der Entfeuchtung nach.“Kommende Woche soll nun ein neues Kühlgerät installiert werden, damit es nicht mehr zu solchen Problemen kommt, heißt es vom Sanitätsbetrieb. „Es wird am Montag, dem 17. Juli mit einem Spezialtransport geliefert und muss anschließend in einem komplexen Unterfangen installiert werden. Sollte alles nach Plan laufen, so ist das Problem mit Ende nächster Woche behoben. Bis zum nächsten Jahr ist eine technische Lösung in Planung.“