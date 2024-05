Das ist billige Stimmungsmache

[email protected]

Die Rede ist vom Landtag und vom Regionalrat bzw. von den im Oktober gewählten Mandataren. Die allermeisten Landtags- bzw. Regionalratsabgeordneten nehmen ihre Arbeit ernst, knien sich hinein und geben ihr Bestes.Einige wenige andere hingegen missbrauchen ihr Mandat, um Werbung in eigener Sache zu machen, statt Arbeit für die Allgemeinheit zu leisten. Man kann ja von der Region halten, was man will. Man kann sie als leere Schachtel sehen.Fakt ist aber: Wenn man sich von den Bürgern wählen lässt, sollte man sein Mandat auch ernst nehmen. Und zur Arbeit eines Landtagsabgeordneten gehört nun einmal auch die Arbeit im Regionalrat Was Sven Knoll und Jürgen Wirth Anderlan aufführen, ist hingegen Kindergarten-Getue. Um Stimmung bei ihren Wählern zu machen. Und die Politik erneut in Misskredit zu bringen. Und die Politikverdrossenheit damit weiter zu steigern.