Finnland wählt neuen Präsidenten

Die Wahllokale sind von 9.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (8.00 bis 19.00 Uhr MEZ) geöffnet. Im Laufe des Abends sollte ein vorläufiges Ergebnis feststehen.Es wird damit gerechnet, dass keiner der Kandidaten auf Anhieb mehr als die Hälfte der abgegebenen Wählerstimmen erhalten wird. Sollte es so kommen, wird am 11. Februar eine Stichwahl zwischen den beiden stärksten Kandidaten stattfinden.Niinistö, der das nördlichste Land der EU im vergangenen Jahr in die NATO geführt hatte, durfte nach 2 jeweils sechsjährigen Amtszeiten nicht noch einmal kandidieren. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird den Posten planmäßig am 1. März übernehmen.