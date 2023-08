Fugatti: „Wir brauchen mehr Autonomie bei den Großraubtieren“

„Ich möchte dem Minister für Infrastruktur und Verkehr, Matteo Salvini, danken, weil er, wie versprochen, dem Ministerrat sofort die Anträge vorgelegt hat, die die Bürgermeister bei der Sitzung vor 2 Tagen gestellt haben.“Mit diesen Worten kommentiert der Trentiner Landeshauptmann die Nachricht aus Rom, wo die Frage der Großraubtiere auf Trentiner Gebiet gelandet ist.Fugatti: „Die Ministerien müssen verstehen, dass unser Gebiet nicht länger auf römische Verzögerungen warten kann. Die Entnahme gefährlicher Exemplare ist jetzt eine Frage der öffentlichen Sicherheit“, so der Trentiner Landeshauptmann.„ Gemeinsam mit Südtirol wollen wir eine größere Autonomie im Großraubtiermanagement, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten und die Bauernhöfe und Landwirte zu schützen, die auf den Almen arbeiten und zunehmend in Schwierigkeiten geraten.“„Wir müssen all jene schützen, die sich für ein Leben in den Bergen entschieden haben und die enorme Anstrengungen und Opfer auf sich nehmen, um ein Erbe zu bewahren, das auf Ausgewogenheit und Schönheit, auf Respekt und harter Arbeit beruht, die wir zuallererst verstehen und wieder respektieren müssen“, sagt Fugatti.