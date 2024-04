Gaza: USA wollen von Israel klare Schritte zum Schutz von Helfern

Laut einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums sagte Lloyd Austin in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant, die „Koordinierung“ habe „wiederholt versagt.“„Minister Austin drückte seine Empörung über den israelischen Angriff auf einen humanitären Hilfskonvoi der US-NGO World Central Kitchen (WCK) aus, bei dem 7 Helfer, darunter ein amerikanischer Staatsbürger, getötet wurden“, heißt es in einer Erklärung zu dem Gespräch. Austin habe Gallant zudem aufgefordert, eine schnelle und transparente Untersuchung durchzuführen, die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.Der Premierminister Australiens, Anthony Albanese, bezeichnete die israelische Erklärung des Angriffs unterdessen als „unzureichend“. Israel müsse für seine Handlungen Rechenschaft ablegen, sagte Albanese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. „Was nicht ausreicht, sind die Erklärungen, die abgegeben wurden, einschließlich der Aussage, dass dies nur ein Produkt des Krieges sei.“Albanese bezog sich damit offenbar auf Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der sagte, dass „so etwas im Kriege passiert.“ Unter den 7 Opfern des Luftangriffs auf 3 Fahrzeuge war auch eine Australierin.