Gesetz beschlossen: Krebspatienten haben Recht auf Vergessen

„Keine Diskriminierung mehr durch Krebsdiagnose“

Die Adoption eines Kindes, die Beantragung eines Bankkredits, die Teilnahme an einem öffentlichen Wettbewerb: Dabei soll es in Italien künftig für Menschen, die von Krebs geheilt sind, keine Hindernisse mehr geben.Der Senat in Rom hat am gestrigen Dienstag einem Gesetzentwurf zugestimmt, nachdem bereits die Abgeordnetenkammer mit 139 Stimmen dafür gestimmt hatte, der das Recht auf Vergessen für Krebspatienten festschreibt.Nach der Abstimmung im Plenum gab es lang anhaltenden Beifall und die Senatoren waren auf den Beinen. Onkologen und Verbände applaudierten und Gesundheitsminister Orazio Schillaci sprach von einem „Gesetz der Zivilisation“.Rund eine Million Menschen in Italien sind von dem neuen Gesetz betroffen, weil sie als geheilt gelten, im Vergleich zu den 3,6 Millionen, die mit einer Krebsdiagnose leben: „Bürger, die in Italien von Krebs geheilt wurden, werden in ihrem sozialen, beruflichen und familiären Leben nicht mehr diskriminiert“, sagt Francesco Perrone, Präsident der italienischen Vereinigung für medizinische Onkologie (Aiom).In der Tat sind spezielle Regelungen vorgesehen, um ehemalige Patienten vor möglichen Diskriminierungen im Versicherungs- und Finanzbereich sowie am Arbeitsplatz zu schützen.„Das Gesetz sieht ein Verbot vor, 10 Jahre nach Beendigung der Behandlung Informationen über eine frühere onkologische Pathologie anzufordern, sofern in diesem Zeitraum kein Rückfall der Krankheit aufgetreten ist. Für Patienten, bei denen die Diagnose vor dem 21. Lebensjahr gestellt wurde, wird diese Frist auf 5 Jahre verkürzt. Das Gesetz schützt nicht nur im Umgang mit Banken und Versicherungen, sondern auch bei Auswahlverfahren, wenn körperliche Eignung verlangt wird, und bei Adoptionsverfahren. Es handelt sich also“, wie Perrone betont, „um ein Gesetz, das weiter fortgeschritten ist als das, was in anderen Staaten, die bereits Vorschriften zu diesem Thema erlassen haben, eingeführt wurde.“