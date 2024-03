Israels Armee stürmte Al-Shifa-Klinik: Tote und Verletzte

Kommunikation mit Krankenhaus abgerissen

Nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen ist ein Feuer ausgebrochen. Laut der israelischen Armee deuten nachrichtendienstliche Informationen darauf hin, dass die Klinik in der Stadt Gaza von ranghohen Mitgliedern der islamistischen Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde.Das Al-Shifa-Krankenhaus ist eine der wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen. Israel wirft der Hamas seit längerem vor, Krankenhäuser als Unterschlupf zu nutzen. Die islamistische Gruppierung bestreitet das.Die Gesundheitsbehörde teilte mit, am Eingang des Komplexes brenne es. Geflüchtete Frauen und Kinder seien wegen der Rauchentwicklung erstickt. Menschen seien in Operationsräumen und der Notaufnahme eingeschlossen. Die Kommunikation mit dem Krankenhaus sei abgerissen. „Es gibt Opfer, darunter Tote und Verletzte, und es ist unmöglich, jemanden zu retten, weil das Feuer so heftig ist“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Jeder, der sich den Fenstern nähere, werde ins Visier genommen.Das israelische Militär erklärte, die Truppen seien angewiesen worden, vorsichtig zu agieren. Demnach sollen Verletzungen von Patienten, Zivilisten und medizinischem Personal vermieden werden. Patienten seien nicht zur Räumung des Komplexes verpflichtet.