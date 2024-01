Italien verlängert Kontrollen an Grenze zu Slowenien

Begründet wird die Entscheidung mit der „anhaltenden Gefahr einer möglichen terroristischen Infiltration durch irregulär nach Italien einreisende Personen sowie mit der Tatsache, dass die größten Ströme von der Balkanroute über die Landgrenze zu Slowenien kommen“, hieß es im Schreiben. Die Kontrollen würden weiterhin so durchgeführt, dass der grenzüberschreitende Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.Italien hatte am 20. Oktober wieder Polizeikontrollen an der Grenze zu Slowenien eingeführt und damit den freien Personenverkehr ausgesetzt, der normalerweise im Schengen-Raum gilt. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den Anschlägen einiger Fundamentalisten in Frankreich und Belgien erklärte die Regierung in Rom, dass die Gefahr von Gewalttaten innerhalb der EU gestiegen sei.Angesichts andauernder Terrorismusgefahr hat auch Slowenien die ursprünglich bis zum 22. Dezember 2023 geplanten Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Ungarn und Kroatien um ein halbes Jahr verlängert.