„Kinder höchstes Frauenziel“: Wirbel um Senatorin

Fratelli wollen „traditionelle Familie“ fördern

„Eine peinliche Rückständigkeit“

Gesetzentwurf zum „Schutz der Weihnachtstraditionen“

Lavinia Mennuni, die am Donnerstag in einer Talkshow des TV-Senders La7 an der Seite des Erzbischofs Vincenzo Paglia sprach, sagte, die italienischen und vatikanischen Institutionen müssten junge Menschen ermutigen, früh zu heiraten und Familien zu gründen.Mutterschaft müsse wieder „cool“ werden, so die Parlamentarierin. „Meine Mutter hat mir immer gesagt: 'Du musst immer daran denken, dass du die Möglichkeit hast, alles zu tun, was du willst, aber du darfst nie vergessen, dass dein erstes Bestreben sein muss, selbst Mutter zu werden'“, sagte die Senatorin.Es sei eine „wunderbare Mission“ für junge Frauen, Kinder auf die Welt zu bringen, „welche die zukünftigen Bürger, die zukünftigen Italiener sein werden“, sagte die 47-jährige Mennuni, die selbst drei Kinder hat.Die Fratelli d'Italia um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben es sich an der Regierung zur Priorität gesetzt, die schwache und weiter sinkende Geburtenrate in Italien umzukehren und die traditionelle Familie zu fördern, während sie gegen die Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare vorgehen.Mennunis Worte lösten hitzige Debatten aus. Senatorin Raffaella Paita von der oppositionellen Zentrumspartei Italia Viva sagte, solche Kommentare manifestierten „eine peinliche Rückständigkeit“.„In ihren (Mennunis) Worten schwingen Ideen aus einer obskurantistischen Vergangenheit mit, die zum Glück überwunden ist“, sagte Paita. Chiara Appendino, Abgeordnete der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, schrieb in Sozialen Medien, die Brüder Italiens litten unter einer „mittelalterlichen Nostalgie“. Jungen Frauen sollte die Freiheit gelassen werden, ihre Träume zu verwirklichen.Bereits vorige Woche hatte sich Mennuni mit einem Gesetzesentwurf Kritik eingehandelt. Das Gesetz soll Schulleiter daran hindern, die Aufführung von Krippenspielen im Advent oder das Aufstellen von Krippen in den Schulen im Namen der Integration nicht-katholischer Kinder zu unterbinden (STOL hat berichtet)