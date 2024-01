Landeshauptmann-Wahl am Donnerstag – Einige Fragen aber noch offen

Die SVP hofft auf Mehrheit von 19 Stimmen und eine 11er-Regierung

Kompatscher wird vor seiner Wiederwahl Bescheid geben müssen

Wie eine Bombe hat am Montagnachmittag die Exklusiv-Nachricht auf STOL eingeschlagen, dass das Vorgehen rund um die Unterschriften des Regierungsvertrags nicht rechtens gewesen sein könnte (Hier lesen Sie mehr dazu). Laut Wahlgesetz müssten mit der Unterschrift des Vertrags auch die Zusammensetzung und Größe der Landesregierung angegeben werden.Nach der Sitzung der SVP-Parteileitung zeigt sich Obmann Philipp Achammer jedoch zuversichtlich, dass die Einberufung des Landtags am Donnerstag zur Landeshauptmann-Wahl rechtmäßig erfolgt sei.Was die Größe der Landesregierung anbelangt, so scheint noch immer nichts entschieden: Die SVP hofft auf eine Mehrheit von 19 Stimmen und damit auf eine 11er-Regierung.Zum Streitpunkt, wer von den italienischen Parteien in die neue Landesregierung eintreten soll – ob Christian Bianchi von der Lega, oder Angelo Gennaccaro von der Liste Civica, scheinen noch einige Fragen offen.Fix ist, dass Landeshauptmann Arno Kompatscher dies vor seiner voraussichtlichen Wiederwahl am Donnerstag Bescheid geben wird müssen.