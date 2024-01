LIVE aus dem Landtag: Heftige, persönliche Schelte für Kompatscher

„Können keine Wunder bewirken, werden Spielräume nutzen“

Die Sitzung begann noch friedlich – mit einer Gedenkminute an den verstorbenen Landtagsabgeordneten Helmuth Renzler: „Helmuth, Du wirst uns fehlen“, sagte Landtagspräsident Josef Noggler.Neben der SVP sitzen bekanntlich das Team K, die Süd-Tiroler Freiheit, die Grünen, die Fratelli d'Italia, die Liste JWA, die Freiheitlichen, der Partito Democratico, die Liste Für Südtirol mit Widmann, die Lega, die Civica und die Liste Vita im Landtag. Die 5 Fraktionen SVP, FdI, Lega, die Freiheitlichen und Civica hatten Arno Kompatscher als designierten Landeshauptmann namhaft gemacht.Dieser stellte seine Regierungserklärung vor: „Ich stelle mich zum dritten Mal zur Wahl. Es ist ziemlich genau 10 Jahre her, seit ich das zum ersten Mal getan habe. Seither ist viel geschehen.“ Kompatscher illustrierte die großen historischen Entwicklungen dieser Jahre: Pandemie, Klimakrise, Krieg in Europa, wechselnde Regierungen in Rom. „All das hat zu Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt und zu Auseinanderdriften. Das ist auch der Grund für das Ergebnis der Landtagswahlen.“ Durchschnittlich weniger als 3 Abgeordnete pro Landtagsfraktion – „das gab's noch nie“.Das habe auch die Erstellung des Regierungsprogramms erschwert: „Im Mittelpunkt steht das Thema der Wiederherstellung der Gesetzgebungsspielräume der Autonomie“, sagte Kompatscher. Man sei sich bewusst, dass man keine Wunder bewirken könne – „aber wir wollen die Spielräume, die wir haben, so gut wie möglich nutzen“.„So sehr unsere Meinungen zu den Lösungen auseinander liegen, wir sollten einander mit Respekt begegnen“, sagte Kompatscher an den Landtag gewandt. „Wir stehen zu den Werten, die unsere Gesellschaft ausmachen. Hier kann Südtirol Beispiel sein: Hier ist der Minderheitenschutz erfolgreich. Wir können vereint in der Vielfalt sein. Wir können gemeinsam Modell für Europa sein. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft mit Zuversicht gestalten und den jungen Menschen Zuversicht geben. Ich will mich mit allen Kräften dafür einsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir die Voraussetzungen haben, unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen aber Sie alle dafür, ich ersuche in diesem Sinne um ihre Unterstützung.“Dieser rhetorische Vorbau reichte nicht, um die Schelte abzufedern, die anschließend von Opposition kam – und die war nicht zimperlich. Für Landeshauptmann Kompatscher kam es ganz dick.Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit sprach als Erster: „Ich bin überrascht, dass es das jetzt war. Ich hätte mir schon etwas Inhalt erwartet und nicht nur solche oberflächliche Floskeln...“, meinte er zur Rede des Landeshauptmanns.Knoll wies darauf hin, dass die Sicherheitskräfte einberufen werden mussten, um die Landtagsabgeordneten zu schützen, eine Kundgebung finde vor dem Landtag statt: „An so etwas kann ich mich nicht erinnern. Diese Sitzung ist ein historischer Moment. Aber es ist auch ein historischer Moment für Südtirol: Dass wir einen Landeshauptmann haben, der ohne mit der Wimper zu zucken bereit ist, eine Koalition mit neofaschistischen Gruppierungen einzugehen.“ Knoll zitiert Luis Durnwalder, der gesagt habe: „Dass wir niemals mit einer Nachfolgeorganisation des MSI gemeinsame Sache machen können. Man sieht, wie sich die Dinge verschoben haben“, attestierte Knoll.„Dies sind die Leute, die Proporz, muttersprachlichen Unterricht in Frage gestellt haben; es ist eine Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die vor einigen Jahren gemeint hat, die Südtiroler, die sich nicht als Italiener fühlen, sollen bitte über den Brenner fahren“, sagte Knoll. „Besteht die Notwendigkeit, das zu tun? Die Antwort ist ganz klar: Nein. Es hätte politische Alternativen gegeben.“Kompatscher sei in allen Bereichen eingeknickt – „so, wie wir es vorhergesehen haben“, meinte Knoll: „Die italienischen Parteien haben einen zweiten Landesrat erpresst. 2013 hatten wir die gleiche Zusammensetzung im Landtag und auch nur einen italienischen Landesrat.“ Durch solche Entscheidungen werde die Autonomie beliebig. „Wenn es der Sache dient, kann man also auch einen Pakt mit dem Teufel schließen – hat es aus Ihren eigenen Reihen geheißen. Das hat Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit der Autonomie Südtirols. Wie soll diese ausgebaut werden mit solchen Partnern? Die sagen, es gäbe keine Schutzmacht Österreich, Südtirol sei eine inneritalienische Angelegenheit?“ In der letzten Koalition mit der Lega habe man noch versucht, eine Lösung für die Ortsnamenfrage zu suchen. „Dieses Thema steht im aktuellen Regierungsprogramm nicht einmal mehr drin.“Man habe es geschafft, an einer Koalition der Verlierer zu basteln. „Ich kann es mir nicht verkneifen: Die Koalitionsparteien haben sich grandios von der SVP über den Tisch ziehen lassen.“ Südtirol verliere außerdem insgesamt Glaubwürdigkeit: „Vielleicht ist morgen wieder eine linke Regierung am Ruder – wie verhalten wir uns dann einer solchen gegenüber? Politik und Autonomie wird zur Beliebigkeit.“ Die STF werde keine Koalition unterstützen, in der „Faschisten“ sitzen, mit einem Landeshauptmann, „der den Wählerwillen nicht respektiert und unter der die Glaubwürdigkeit Südtirols leidet“.Dann ergriff die Grüne Brigitte Foppa das Wort: „Auch ich kann Sie nicht schonen, Herr Kompatscher. Sie machen es möglich, dass eine Partei wie FdI Regierungsverantwortung in Südtirol übernimmt. Sie haben das bewusst entschieden.“ Die Menschen hätten auf der Straße gegen „Faschismus, Postfaschismus, Neofaschimus und vielleicht auch Präfaschismus“ protestiert. „Es gibt Momente in der Geschichte, in denen man etwas gesagt haben muss. Dies ist ein solcher Moment.“Foppa weiter: „Sie hätten die Segel anders, progressiv setzen können. Sie, Arno Kompatscher, fühlen sich mit der Rechtsregierung wohl, sie wurde Ihnen nicht aufgedrückt, sie haben sich dafür entschieden. Auch wenn Sie in Bürgerversammlungen ganz anders auftreten.“ Kompatscher habe Werbung damit gemacht, Südtirol zu einem nachhaltigen Land machen zu wollen: „Sie haben sich dargestellt als einer, der es anders, besser machen wollte. Auch in unseren Kreisen hat es geheißen: ,Wenn er nur dürfte...‘ Heute wissen wir, Sie haben das Land getäuscht, Sie haben Südtirol enttäuscht.“Die Proteste auf der Straße hätten Kompatscher sicherlich geschmerzt: „Aber dann haben Sie sich dazu verstiegen, sich als Garant gegen Ihre Partner darzustellen. Was für eine Selbstüberschätzung! Und was für eine Geringschätzung gegenüber Ihren Partnern. Ich wende mich an die Freiheitlichen, die Lega, FdI: Wie könnt ihr das hinnehmen?“Die Menschen protestierten, weil sie den Glauben verloren hätten, sagte Foppa. „Arno Kompatscher, vor 5 Jahren konnte noch Ihr Narrativ durchgehen, dass Sie ein Garant sind. Dieser Glaube ist jetzt weg. Der Pakt mit dem Teufel hat seinen Preis: Südtirol hat den Glauben verloren. Dass Sie den Menschen nicht vorab gesagt haben, was Sie vorhaben, das werden die Menschen Ihnen nicht verzeihen.“Kompatscher habe gesagt, die Autonomie ausbauen zu wollen: „Aber im Regierungsprogramm stehen zur Autonomie nur einzelne Absätze, das, was eigentlich Ihr Projekt sein sollte, das haben Sie nicht beschrieben.“ Das sei „eine unvorstellbare Anmaßung“.Foppa weiter: „Man sagt, es gehe Ihnen darum, sich einen Platz im Geschichtsbuch sichern: Vielleicht werden Sie als jener Mann einen Platz darin bekommen, der mit Meloni und Calderoli die Autonomie reformiert hat; ganz sicher aber als jener, der mit den politischen Nachfahren jener operiert, die unserem Land alles nehmen wollten.“Auch Paul Köllensperger holte zur Abrechnung aus: „Die Partei und der Landeshauptmann kränkeln, der SVP geht es um den Erhalt der Macht und der Posten, koste es, was es wolle. Und es kostet.“ Der Protest gegen die Koalition komme von „den Jungen, von den Klügsten, selbst, aus den eigenen Reihen“. Es grenze an Blindheit und Überheblichkeit, diesen Protest zu ignorieren. „Dabei hatte Kompatscher einen Vertrauensvorschuss vonseiten vieler: auch von der Opposition. Aber wenn nun alle in der Opposition gegen Sie sind und Protestmärsche stattfinden, das sollte Ihnen zu denken geben. Spielen Werte keine Rolle mehr?“Man habe Rom alles untergeordnet und sich erpressbar gemacht. „Es zählen die Beziehungen nach Rom. Aber der Pakt mit dem Teufel hat seinen Preis: Wer mit dem Teufel paktiert, muss seine Seele verkaufen“, polterte Köllensperger.Die italienischen Rechtsparteien hätten alles erhalten, was sie von Anfang an gewollt hätten. „Sagen Sie doch, was Sie wollen und stehen Sie dazu: Eine 11er Regierung ist legitim, genauso legitim ist eine Rechtskoalition, aber sagen Sie uns nicht, Sie hätten keine Wahl gehabt. Sie geben sich gern als Opfer der Partei oder als Gefangener des Wahlausgangs, aber diese Maskerade nimmt Ihnen niemand mehr ab. Sie haben sich von Rom erpressen lassen und wollen nun der Garant sein – für was?“ Wer sich in Bozen nicht durchsetze, wie könne der sich in Rom durchsetzen? „Das ist nicht nur eine Beleidigung Ihrer Partner, sondern auch eine für die Intelligenz der Wähler. Das Einzige, wofür hier garantiert wird, ist ein müdes ,Weiter so‘. Was Sie und die SVP uns und unserem Land zumuten, ist peinlich und wird dem Land schaden.“Hinter dem „fadenscheinigen Mantel der Autonomie“ könne sich die SVP nicht verstecken. „Unsere Vorfahren haben die Faschisten bekämpf, für die Autonomie gekämpft, die es gerade wegen den Faschisten brauchte und braucht. Diese Autonomie muss jetzt mit ihrem wichtigsten Gremium, der 6er-Kommission, dafür herhalten, dass jene, die bei der Postenvergabe in der Landesregierung zu kurz gekommen sind, doch noch zu ihren Posten kommen.“An den designierten Landeshauptmann gewandt sagte er: „Sie sind mittlerweile ein Gefallener. Sie werden in die Annalen eingehen als der Landeshauptmann, der Postfaschisten Tür und Tor geöffnet hat. Wem nützt das? Sicher nicht den Südtirolern, Ihrer Partei auch nicht, genauso wenig wie Ihnen selbst. Sie werden als Buhmann dastehen. Sie hätten die Chance gehabt. Schade.“Auch Maria Elisabeth Rieder vom Team K sparte nicht mit Kritik für den Landeshauptmann: „Sie haben in den vergangenen Wochen von allem, was Sie angekündigt haben, genau das Gegenteil getan.“ Dabei erinnerte sie an den Zick-Zack-Kurs zwischen großer und kleiner Landesregierung, der Zahl und den Namen der italienischen Landesräte. „Sie haben den 3 italienischen Aspiranten ausgerichtet, diese sollten es sich selbst ausmachen. Haben Sie das von einem Leader in einem Unternehmen schon einmal gehört? Und Sie wollen ein Garant sein? Mehr Hohn geht eigentlich nicht. Sie tun so, als wären Sie ein Alleinherrscher. Ich werde Ihnen meine Stimme nicht geben.“Sandro Repetto vom PD fügte polemisch hinzu: „Diesen Morgen habe ich ChatGPT geöffnet und diesen beauftragt, eine Präambel für diese Koalition zu schreiben. Sie werden es nicht glauben, es ist fast dasselbe herausgekommen, das Sie uns als Präambel nach 2 Monaten Arbeit vorgelegt haben. Dieser Pakt erstickt die Autonomie.“Die Grüne Abgeordnete Madeleine Rohrer sagte: „Die SVP hat in ihrer Schwäche, die vielleicht eine Führungsschwäche ist, eine Fehlentscheidung getroffen.“ Die meisten Aussagen ind er Regierungserklärung seien „nebulös und allgemein gehalten“.Jürgen Wirth-Anderlan erntete einige Lacher mit seinen polemischen Einlassungen: „Diese Castingshow für ,Wer wird Millionär‘ hat lange gedauert. Alle sind jetzt glücklich und jeder hat seinen Sessel bekommen. Das Programm ist nett und lieb und wunderschön, aber das kennen wir seit 10 Jahren.“Er vermisse Mut zur Corona-Aufarbeitung. Auch die Lösung für die Sicherheitsprobleme im Land zog er ins Lächerliche: „Im Programm steht dazu nur, man wolle ,diesen Entwicklungen Einhalt gebieten. Das soll die Lösung sein? Südtirol hat vor einigen Jahren in der Champions League gespielt, jetzt sind wir nur mehr im Zwiebelaufschneidekurs und einigen Landsleuten kommen die Tränen.“Der neue SVP-Abgeordnete Luis Walcher brach als Erster eine Lanze für den so Gescholtenen: „Ich bin überrascht, auf welchem Niveau hier diskutiert wird. Man ist weit unter die Gürtellinie gegangen. Wir sollen über ein Programm diskutieren, dabei bewirft man nur den Landeshauptmann mit allem Möglichen.“Die SVP habe an den Arbeitstischen gut gearbeitet und gute praktikable Lösungen gefunden. „Es wird auf der ganzen Welt so sein, dass die Mehrheit eine Mehrheit an Stimmen und Sitzen hat, und die Minderheit eben die Minderheit. Aber alles in Bausch und Bogen zu verurteilen... Wir sind das höchste Gremium des Landes, wir sollten auf ein neues Niveau kommen. Die Menschen sind nicht politikverdrossen, sondern politikerverdrossen von jenen, die alles nur schlechtreden, ohne eine Lösung anzubieten.“Die Autonomie wurde von der SVP verhandelt und geschrieben. „Silvius Magnago, Peter Brugger, Roland Ritz, Luis Durnwalder bis zu Arno Kompatscher: Jeder hat in seinem Bereich gemerkt: Schenken will man Südtirol nichts. Die SVP hat seit der Nachkriegszeit eine gute Politik gemacht. Die Schutzmacht Österreich ist mit uns in ständigem Austausch und hat uns immer geholfen. Artikel für Artikel haben wir genau aufgezeichnet, was geändert werden soll, um wieder das zu haben was wir in der Autonomie 2001 hatten. Arbeiten Sie mit und stoßen Sie nicht immer nur an die Schienbeine anderer, das bringt nichts als Verletzungen.“Christian Bianchi von der Lega erklärte: „Die Beziehungen zwischen Rom und Bozen sind fundamental für die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie. In den 5 Jahren haben wir große Herausforderungen vor uns. Wir denken etwa an die Wohnungspreise, an die Herausforderungen am Arbeitsmarkt, an die Sicherheit, an die umweltpolitischen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit zwischen der Landesverwaltung und den Gemeinden wird daher noch wichtiger als bisher. Auch müssen die Bürger wieder mehr mit eingebunden werden, damit wir das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen.“Angelo Gennaccaro von der Liste Civica bestritt, dass es sich um ein „rechtes“ Regierungsprogramm handle. Es seien konkrete Vorhaben, an deren Umsetzung man nun arbeiten wolle.Mit Alex Ploner vom Team K ergriff wieder ein Oppositionsvertreter das Wort: „Vieles in der Regierungserklärung ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. So haben wir beispielsweise nach wie vor in Südtirol kein leistbares Wohnen, wie es vor 5 Jahren versprochen war. Ihr von der SVP erhebt noch immer den alleinigen Machtanspruch und ihr gebärdet euch auch so. Wir heißen es System SVP oder Vetternwirtschaft. Ihre Leidensmiene, Herr Kompatscher, nützt da auch nichts mehr.“ E fürchte, die Aussagen der rechten Koalitionspartner würden schärfer und wir würden sie immer öfter zu hören bekommen. „Viele fragen sich: Warum tut der Landeshauptmann das? Warum geht er so eine Koalition ein? Viele Bürger sagen: ,Der Arno verspricht etwas und tut dann meist das Gegenteil.‘“ Das koste viel Vertrauen. „Die Einladung zur Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren vonseiten des Landeshauptmannes hat sich als heiße Luft entpuppt. Und ich lasse mich ungern für dumm verkaufen. Verbrannte Erde, Herr Landeshauptmann in spe, heißt verlorenes Vertrauen.“„Rechts oder links – wir hatten die Pflicht, auf den Wählerwillen zu antworten“, sagte Marco Galateo von Fratelli d'Italia. „Man hat daran gearbeitet, dass von den 5 Italienern im Landtag 2 in die Landesregierung kommen. Das ist gelungen.“ Das sei alles andere als deutsche Hegemonie. „Diese Mehrheit gibt es, weil die Wähler sie gewählt haben.“Dann wandte er sich an Arno Kompatscher: „Die Attacken gegen Sie, Herr Kompatscher, die Sie sich hier anhören mussten, galten der Tatsache, dass Sie mit uns eine Regierung gebildet haben. Und sie kamen von jenen, die von Ihnen gewollt hätten, dass Sie mit ihnen eine Regierung bilden. Das sind Komplexe der Minderheit, der Zorn der Wahlverlierer – vielleicht haben sie die Wahl ja verloren, weil sie lieber über Faschismus gesprochen haben als die Probleme der Menschen zu lösen.“ Tatsächlich habe die Rechte früher einen anderen Ansatz zur Autonomie vertreten – „aber auch die Zeiten sind heute andere“, so Galateo. Unterschiede gebe es weiterhin: „Wir haben entschieden, eine gemeinsame Landesregierung zu bilden, nicht eine Partei zu werden. Natürlich haben wir unterschiedliche Schwerpunkte und Anschauungen. Aber wir tun dies im Geiste dessen, dass wir echte Probleme lösen müssen.“