Mehrere Tote bei Ausgabe von Hilfsgütern im Gazastreifen

Keine direkten Verhandlungen

15 mit Mehl beladene Lkw angekommen

Israel: Keine Informationen über Vorfall

Bei Schüssen und einer Massenpanik während der Ausgabe seien mindestens fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden, so der Palästinensische Rote Halbmond am Samstag.Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Feuerpause im Gaza- Krieg sowie eine Freilassung weiterer Geiseln könnten indes laut Medien am Sonntag in Kairo weitergehen.Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berief sich am Samstag diesbezüglich auf einen ägyptischen Sicherheitsrepräsentanten. Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine Feuerpause und einen Austausch aus Israel verschleppter Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen. Direkt verhandeln Israel und die Hamas nicht.Wie der Rote Halbmond mitteilte, hatten sich in in Gaza in der Früh vor der Ankunft von rund 15 unter anderem mit Mehl beladenen Lastwagen tausende Menschen an einem Kreisverkehr in Gaza versammelt. Drei der Getöteten seien erschossen worden.Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, Bewohner des Gazastreifens, welche die Verteilung beaufsichtigten, hätten in die Luft geschossen. Aber auch israelische Soldaten eröffneten demnach das Feuer. Den Berichten zufolge wurden Menschen bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, von Lastwagen überfahren.AFP-Videos zeigten einen Lastwagenkonvoi, der sich in der Dunkelheit schnell an brennenden Trümmern in der Nähe des Verteilungspunktes vorbei bewegt, während Menschen schreien und Schüsse zu hören sind.Das israelische Militär erklärte auf Anfrage, es habe keine Informationen über den Vorfall. Der Kreisverkehr in Gaza war in den vergangenen Wochen bereits Schauplatz mehrerer chaotischer und tödlicher Zwischenfälle bei der Verteilung von Hilfsgütern gewesen.