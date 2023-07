Mehrere Tote nach Anschlag auf Polizeistation im Iran

Unter den Toten seien 2 Polizisten und 4 Angreifer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Samstag. Demnach griffen mehrere Männer einen Posten in der Stadt Sahedan der Provinz Sistan und Belutschistan an. Ein Reporter des Staatsfernsehens sprach von einem schweren Feuergefecht.Auf Videos in den sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, sind mehrere Schüsse an einer Straße zu hören. Die Hintergründe des seltenen Angriffs sind bisher unklar.Staatsmedien bezeichneten den Angriff als Terroranschlag. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete auch von mindestens 2 Explosionen. Die Angreifer seien mit Sprengstoffgürteln ausgerüstet gewesen. Ein hochrangiger Offizier der Provinz erklärte in einem Interview mit dem Staatsfernsehen später, es habe sich um Knallkörper gehandelt. Nach Informationen der Staatsagentur IRNA war die Lage nach Eintreffen von Sicherheitskräften unter Kontrolle.Seit Monaten demonstrieren Bewohnerinnen und Bewohner in der Provinzhauptstadt Sahedan jeden Freitag gegen die islamische Staatsführung. Die Provinz grenzt auch an Pakistan und gilt als Brennpunkt für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Schmugglerbanden. Terroranschläge im Iran sind jedoch äußerst selten.