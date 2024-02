Meloni empfängt Bauern: „Faire Preise für Landwirte“

Steuererleichterung soll nicht abgeschafft werden

Traktoren fahren durch Rom

„Wir wollen das sehr wichtige Thema der Produktionskosten ansprechen. Wir wollen verhindern, dass Produkte unter den Produktionskosten verkauft werden und den Landwirten ein fairer Preis gezahlt wird“, sagte Meloni.Ihre Regierung werde die Kontrollen der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf unlautere Handelspraktiken verstärken und die Überwachung der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse verbessern.Eine Steuererleichterung für Landwirte in Bezug auf die Einkommenssteuer (Irpef) soll geändert und nicht ganz abgeschafft werden, wie ursprünglich geplant. Meloni wörtlich: „In den vergangenen Jahren war die Irpef-Steuerbefreiung eine ungerechte Maßnahme, die vor allem große Unternehmer und Unternehmen mit hohem Geschäftsvolumen begünstigte. “Der Vorschlag der Regierung ziele darauf ab, den bedürftigen Landwirten zu helfen, indem die Irpef-Befreiung auf Einkommen begrenzt, die 10.000 Euro nicht überschreiten. „Mit anderen Worten, die Steuerbefreiung muss für die Schwächsten sein, damit sie eine konkrete Unterstützung für diejenigen ist, die Lebensmittel produzieren, und kein Privileg“, so Meloni.4 Traktoren fuhren am Freitag durch das Stadtzentrum von Rom. Sie ernteten den Applaus von Bürgern entlang des Wegs bis zum Gelände des Circus Maximus. Auf eine Demonstration mit Traktoren vor der Lateranbasilika verzichteten die Bauernverbände auf Druck der Behörden, nachdem Meloni dem Treffen mit den Bauerndelegationen zugestimmt hatte.Zu weiteren Protesten kam es unterdessen in Sanremo, wo derzeit das Musikfestival im Gange ist.