Migration: Macron will mit Italien gegen Schlepperei zusammenarbeiten

Hunderte Migranten warten auf Lampedusa täglich auf den Weitertransport. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

Meloni erfreut über Vorschlag zur Zusammenarbeit

Chaos auf Lampedusa. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

11.000 Flüchtlinge kommen auf Lampedusa an

Fast täglich kommen weitere Flüchtlinge an. - Foto: © ANSA / ansa

„In Lampedusa kommen mehrere Tausend Migranten an, die alle vom Hafen von Sfax in Tunesien aus starten. Ich möchte Tunesien ein Abkommen vorschlagen, mehr Mittel für Transitländer bereitstellen, Partnerschaften vorschlagen. Ich möchte Tunesien und Algerien Experten und Material liefern, um diese Organisationen zu zerschlagen“, erklärte Macron.Der französische Präsident zeigte sich bereit, mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni zusammenzuarbeiten, denn die Position der Regierung in Rom habe sich geändert: „Italien übernimmt nun Verantwortung für das, was wir den ersten sicheren Hafen nennen. Wir müssen unsere Rolle als Europäer spielen und dürfen die Italiener nicht allein lassen“, erklärte Macron.Meloni lobte Macrons Worte. „Ich begrüße mit großem Interesse den Vorschlag des französischen Präsidenten zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Es ist klar, dass Italien, Frankreich und die EU gemeinsam handeln müssen, um die Herkunftsstaaten der Migranten zu unterstützen und den Transitstaaten bei der Zerschlagung der kriminellen Netzwerke von Menschenhändlern zu helfen. Dies ist der Weg, den die italienische Regierung bereits eingeschlagen hat und den sie gemeinsam mit den europäischen Institutionen und ihren europäischen Verbündeten weiterverfolgen will“, so Meloni in einer Mitteilung.Die süditalienische Insel Lampedusa war in den letzten Wochen mit massiven Flüchtlingsströmen konfrontiert. In wenigen Tagen hatten 11.000 Migranten die Insel zwischen Tunesien und Sizilien erreicht, so viele wie noch nie.