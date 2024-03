Neue Vorschriften für Tech-Riesen: Das ändert sich für den Verbraucher

Fairer Wettbewerb soll ermöglicht werden

Was ändert sich für den Verbraucher?

Änderungen bei Google

Änderungen bei Apple

Änderungen bei Meta (Facebook und Co.)

Hohe Strafen bei Nichteinhaltung

EU schränkt auch KI ein

Die EU hat auch die KI reguliert. - Foto: © Philipp Brandstädter

Die großen Plattformen wie zum Beispiel Google, Amazon oder Apple, die als „Gatekeeper“ bezeichnet werden, hatten bis zum 7. März Zeit, sich an die neuen europäischen Vorschriften anzupassen.Welche Plattformen zu den „Gatekeeper“ gehören bestimmt die Europäische Kommission selbst anhand mehrere Kriterien. Derzeit sind 6 Unternehmen als Gatekeeper identifiziert, davon 5 amerikanische und ein chinesisches:Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) und Microsoft. Die Liste ist nicht endgültig, zum einen, weil einige Unternehmen (z. B. ByteDance) ihre Einstufung angefochten haben, und zum anderen, weil sie regelmäßig überprüft und aktualisiert wird.Ziel ist es, den großen Plattformen neue Regeln aufzuerlegen, um einen faireren Wettbewerb zwischen den digitalen Unternehmen zu schaffen, Innovationen zu fördern und mehr Schutz und Transparenz für Verbraucher zu erzielen.Die sogenannten Gatekeeper werden u. a. nicht mehr in der Lage sein, ihre marktbeherrschende Stellung auf dem digitalen Markt auszunutzen, um ihre eigenen Produkte zum Nachteil anderer bevorzugt zu bewerben, ihre eigene Zahlungsmethode als einzige Zahlungsoption durchzusetzen oder für einen Dienst gesammelte personenbezogene Daten für die Zwecke eines anderen Dienstes wiederzuverwenden.Den Personen, die die Plattformen nutzen, dürfen keine unfairen Bedingungen auferlegt werden und sie müssen in der Lage sein, vorinstallierte Software zu deinstallieren. Gewerbetreibenden, die die Plattformen nutzen, dürfen keine Beschränkungen auferlegt werden.Eine konkrete Vorhersage aller Änderungen ist nicht einfach, aber Beispiele, die bereits in Kraft sind, helfen, eine bessere Vorstellung zu bekommen.Alphabet hat zum Beispiel einige Optionen eingeführt, um zu verhindern, dass die Nutzungsdaten automatisch zwischen den verschiedenen Diensten wie Google, Chrome und YouTube ausgetauscht werden.Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, den eigenen Browserverlauf zwischen diesen Diensten auszutauschen, um einen personalisierten Zugang zu ermöglichen. Google Maps wird bei der Suche nach einer Adresse nicht mehr als Erstergebnis erscheinen; dazu wird eine ausdrückliche Suchanfrage erforderlich sein.Apple hat soeben ein neues Update für sein iOS-Betriebssystem zur Verfügung gestellt, mit dem es nun auch möglich sein wird, Anwendungen über andere Stores als den offiziellen App Store herunterzuladen, und Apple Pay wird nicht mehr als Standard-Zahlungsmethode vorgegeben.Meta, das bereits in den letzten Monaten seine Aktivitäten zur Verfolgung und Erstellung von Nutzerprofilen einschränken hätte sollen, wird voraussichtlich in naher Zukunft ankündigen, dass es die Interoperabilität seiner Nachrichtensysteme ermöglichen wird, so dass Nachrichten auch außerhalb seiner eigenen Plattformdienste versendet werden können.Dies sind nur einige der Änderungen, die bereits eingeführt wurden oder demnächst eingeführt werden und die unsere Erfahrungen im Online-Bereich voraussichtlich erheblich verändern werden.Ziel ist es, durch die Verabschiedung des Regulierungspakets, das aus dem DSA (Digital Services Act) und dem DMA (Digital Markets Act) besteht, sicherere und transparentere digitale Märkte mit einem faireren Wettbewerb zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist auch ein System sehr hoher Strafen vorgesehen, die von der Europäischen Kommission gegen diejenigen verhängt werden können, die sich nicht an die Vorschriften halten.Diese Strafen können bis zu 10 Prozent des (weltweiten) Umsatzes des Unternehmens betragen, wenn keine anderen früheren Verstöße begangen wurden, oder bis zu 20 Prozent im Wiederholungsfall.Die EU hat nicht nur Tech-Riesen in die Schranken gewiesen, sondern hat kürzlich auch ein Gesetz gegen gefährliche Künstliche Intelligenz erlassen. Damit hat sich die EU als Vorreiterin erwiesen. Hier lesen Sie mehr dazu. Auch die italienische Regierung möchte schon bald mit einem eigenen Gesetz KI reglementieren.