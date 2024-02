Nordkorea bestätigt Abschuss von Marschflugkörpern

Das südkoreanische Militär meldete den Abschuss der Marschflugkörper bereits am Freitag. Wie das Militär erklärte, waren die Raketen gegen 11.00 Uhr Ortszeit von der Westküste aus gestartet worden. Weitere Details nannte Südkorea nicht. Nordkorea hatte im Laufe der vergangenen Tage erklärt, es teste strategische Lenkflugkörper, was darauf hindeutet, dass die Geschosse zur potenziellen Bestückung mit Atomsprengköpfen bestimmt sein könnten.Gegen das weitgehend isolierte Nordkorea wurden wegen dessen Raketen- und Atomprogrammen mehrere internationale Sanktionen verhängt. Dennoch hat das Land gerade in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Waffen getestet. Die Führung in Pjöngjang rechtfertigt dies mit Vorwürfen gegen Südkorea und die USA, die aus ihrer Sicht die Spannungen mit groß angelegten Manövern eskalieren.