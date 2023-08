Nun ist auch die letzte Corona-Regel Geschichte

Die letzte Anti-Corona-Verordnung ist gefallen. Der Ministerrat in Rom hat die Abschaffung der Quarantäne-Pflicht für positiv getestete Personen beschlossen.Demnach müssen sich Personen nach einem positiven Corona-Test nicht mehr einer 5-tägigen Quarantäne unterziehen. Es wird also möglich sein, auch bei einem positiven Covid-Test die eigene Wohnung zu verlassen.Das bedeutet auch: Wenn in einem Monat in Südtirol die Schule und der Kindergarten wieder beginnt, dann wird es keine verpflichtenden Vorsichtsmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Temperaturmessung geben. Das Coronavirus wird nun behandelt wie alle anderen respiratorischen Viren.-------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.