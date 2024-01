„Onlinebewertungen von Gastronomie neu regeln“

Sie kommentierte den Fall der Gastronomin aus der Provinz Lodi, Giovanna Pedretti, die am Sonntag Suizid begangen hatte, nachdem sie in den sozialen Medien wegen einer angeblich von ihr gefälschten und veröffentlichten Bewertung mit Kritik überschüttet worden war. Die Staatsanwaltschaft von Lodi untersucht den Vorfall wegen Anstiftung zum Selbstmord.„Hotels leben von Bewertungen, 85 Prozent der Buchungen werden digital getätigt, und all das hängt von Bewertungen ab. Sie können ein Restaurant oder ein Hotel zum Erfolg oder in den Ruin führen, es genügen oft 4 Worte. Da wir ohne die digitale Welt nicht leben können, denke ich, dass wir über dieses Instrument nachdenken und es regulieren müssen“, erklärte Santanchè.„Wenn ein Journalist falsche Informationen verbreitet, muss er mit Konsequenzen rechnen, während man in den sozialen Netzwerken schreiben kann, was man will. Obwohl wir eine sehr gute Postpolizei haben, die Ermittlungen bei Vergehen im Internet führt, wird niemand für verleumderische Posts zur Rechenschaft gezogen“, klagte die Tourismusministerin aus den Reihen der Fratelli d'Italia. Sie forderte beim Thema Bewertungen Transparenz und Identifizierung der Personen, die die Posts veröffentlichen.