Papst in Ungarn: „Öffnen wir die Türen“

Er kritisierte vor allem die „verschlossenen Türen gegenüber Fremden, den Anderen, den Migranten, den Armen“. „Bitte: Öffnen wir die Türen“, sagte er vor rund 50.000 Besuchern.Der 86-jährige erinnerte auch an diejenigen, die in Leid und in Armut leben oder „aus der Reihe tanzen“. „Füreinander offen und integrierend sein, um Ungarn zu helfen, in der Geschwisterlichkeit zu wachsen, die der Weg des Friedens ist“, sei das Gebot der Stunde. Seine Äußerungen in Ungarn wurden zuvor mit Spannung erwartet.Der Appell, die Türen zu öffnen, könnte als Kritik an der Abschottungspolitik des ungarischen Ministerpräsidenten, Viktor Orbán, gegenüber Schutzsuchenden gedeutet werden. Orbán lehnt die Einwanderung von Migranten ab und ließ deswegen Zäune an der Grenze zu Serbien errichten. Er sieht sich selbst als Beschützer der christlichen Werte.Nach dem Gebet erwähnte Franziskus erneut den Frieden und erinnerte an das „gepeinigte ukrainische Nachbarvolk und das russische Volk“. Er plädierte für eine „Zukunft der Hoffnung und nicht des Krieges“ und eine „Welt der Geschwisterlichkeit und nicht der Mauern“.