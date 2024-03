Putin macht Islamisten für Moskau-Anschlag verantwortlich

Kremlchef Wladimir Putin heute bei einem Treffen. - Foto: © APA/afp / MIKHAIL METZEL

Die Flammen der brennenden Konzerthalle waren weithin sichtbar. - Foto: © APA/AFP / SERGEI VEDYASHKIN

7 Verdächtige in Untersuchungshaft

„Diese Gräueltat ist möglicherweise nur ein Glied in einer Kette von Versuchen derjeniger, die sich seit 2014 durch die Hände des neonazistischen Kiewer Regimes im Krieg mit unserem Land befinden“, sagte Putin.Nach dem Anschlag hätten die Attentäter versucht, in die Ukraine zu fliehen und es stelle sich die Frage: „Wer hat sie dort erwartet?“, fragte Putin, der sich nach Angaben des Kremlsprechers Dmitri Peskow mit Vertretern verschiedener staatlicher Behörden getroffen hatte.Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die Crocus City Hall im nordwestlich gelegenen Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen. Die Männer eröffneten das Feuer auf die Besucher der Konzerthalle und setzte sie in Brand. Die Gesamtzahl der Verletzten wurde mit 182 angegeben. Kurz nach dem Angriff reklamierte die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich und bekräftigte dies später mehrmals.Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das Bekenntnis für glaubhaft und vermuten den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) hinter dem Anschlag.Trotzdem behaupteten Putin und andere russische Vertreter ohne Vorlage von Beweisen, dass angeblich die Ukraine in das Verbrechen verstrickt sei. Die ukrainische Führung hat dies strikt zugewiesen.Wegen der Tat waren 4 Tadschiken in Untersuchungshaft genommen worden. Die russische Justiz verhängte am Montagnachmittag Untersuchungshaft gegen 3 weitere Beteiligte. Das Basmanny-Bezirksgericht der russischen Hauptstadt traf diese Entscheidung, wie die Staatsagentur TASS berichtete. Damit befinden sich nun 7 Terrorverdächtige in Untersuchungshaft, unter ihnen die 4 mutmaßlichen Todesschützen.