Richtig heiß

Das war ganz schön heftig. Diese Woche. Eine Hitze wie in Luzifers Höllenküche. Und wirklich angenehmer dürfte es auch am Wochenende nicht werden. Zumindest laut Landsmann Peterlin werden wir heute und morgen noch ordentlich schwitzen. Bevor dann die ersehnte Abkühlung kommt.Dafür ist es in der Wahlkampfstube nach wie vor nur etwas mehr als handwarm. Nicht, dass ich mich darüber beklagen würde. Von wegen. Der überquellende Briefkasten kommt noch früh genug. Aber auffallend ist es schon.Hat man mit den sogenannten sozialen Medien wenig oder gar nichts am Hut, dann könnte man fast den Eindruck erhalten, es sind Wahlen und keiner will meine Stimme.Aber wie gesagt. Das wird sich bestimmt bald auch für uns TikTok-Spießer, Instagram-Banausen und X-Ignoranten ändern. Und lustig wird es heuer ohnehin. So richtig spannend könnte es werden. Wie noch nie, seit unser Landtag in Bozen sitzt. Vielleicht wird es sogar ganz schön heftig.