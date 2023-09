Saudi-Arabien will Atombombe wenn Iran eine haben sollte

Israel die einzige bekannte Atommacht in der Region

Wenn Teheran die Bombe haben sollte, ‚Äědann m√ľssen auch wir eine bekommen‚Äú, sagte der starke Mann der arabischen F√ľhrungsmacht. Trotz einer j√ľngsten Entspannung k√§mpfen Teheran und Riad um die Vormachtstellung im Nahen Osten.Saudi-Arabien bem√ľht sich derzeit auch um eine Ann√§herung zu Israel, das sich vom iranischen Atomprogramm existenziell bedroht f√ľhlt. ‚ÄěMit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Frieden und der Normalisierung mit Israel n√§her‚Äú, sagte der saudi-arabische Kronprinz im Fox-News-Interview.Derzeit ist Israel die einzige bekannte Atommacht in der Region, auch wenn es dies offiziell nicht zugibt. Das iranische Atomprogramm sollte durch ein im Jahr 2015 in Wien geschlossenes Kontrollabkommen beschr√§nkt werden, doch wurde es durch den vom sp√§teren US-Pr√§sidenten Donald Trump im Jahr 2018 verk√ľndeten Ausstieg Washingtons aus dem Deal zu Makulatur.Das Mullah-Regime in Teheran z√§hlt im aktuellen russischen Eroberungskrieg in der Ukraine zu den Unterst√ľtzern Moskaus. Saudi-Arabien ist ein langj√§hriger Verb√ľndeter der USA, macht aber mit Russland gemeinsame Sache, um den √Ėlpreis hoch zu halten.