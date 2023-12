Schwere Kämpfe im südlichen Gazastreifen: 5 tote Geiseln entdeckt

Israels Militär: Leiche von einer Geisel aus dem Gazastreifen geborgen

Das israelische Militär befindet sich weiter auf dem Vormarsch. - Foto: © ANSA / ATEF SAFADI

Aus dem südlichen Teil des abgeriegelten Gebiets wurden nach Berichten israelischer Medien schwere Kämpfe gemeldet. Sie konzentrierten sich auf die Gegend um Chan Junis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufgehalten haben.Auch in Rafah habe es Angriffe gegeben, hieß es. Wie die „Times of Israel“ unter Berufung auf Bewohner des Gazastreifens weiter berichtete, habe das israelische Militär in der Stadt Chan Junis Flugblätter abgeworfen, in denen die Bewohner aufgefordert worden seien, nach Rafah in den Süden zu fliehen, da das Gebiet gefährlich sei. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas waren am Freitag nach Verstreichen einer einwöchigen Feuerpause wieder aufgenommen worden.Israels Militär hat nach eigenen Angaben die Leiche eines in den Gazastreifen verschleppten Israelis geborgen. Sie sei vor kurzem entdeckt und zurück nach Israel gebracht worden, teilte die Armee am Freitagabend mit. Der Tote sei am Mittwoch identifiziert worden. Terroristen hatten den 27-Jährigen Medienberichten zufolge am 7. Oktober zusammen mit etwa 240 weiteren Menschen in den Gazastreifen entführt. Er hatte demnach mit Freunden das Supernova-Festival besucht.Ein Sprecher des israelischen Militärs bestätigte am Abend zudem den Tod von 4 weiteren Geiseln der islamistischen Hamas. Ihr Tod sei „auf der Grundlage von gesammelten Erkenntnissen und Informationen über ihren Tod festgestellt“ worden, sagte Daniel Hagari. In den vergangenen Tagen seien ihre Familien informiert worden. Medienberichten zufolge sollen sich die Leichen noch im Gazastreifen befinden. Das Militär bemühe sich weiterhin, mehr Informationen zum Zustand der restlichen im Gazastreifen verbliebenden Geiseln zu erhalten, sagte Hagari.Ein Sprecher der israelischen Regierung hatte zuvor mitgeteilt, dass noch 137 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Unklar war zunächst, ob die Toten dazu zählen. Hagari gab die Zahl am Abend mit 136 an, darunter 17 Frauen und Kinder. Seit Beginn des Kriegs gegen die islamistische Hamas hatten die israelischen Bodentruppen bereits mehrere israelische Leichen aus dem Gazastreifen geborgen.