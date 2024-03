Durnwalder mit deutlicher Kritik an Nachfolgern: „Zu wenig Optimismus“

Nach der schweren Niederlage der Südtiroler Volkspartei bei der Landtagswahl wartet Altlandeshauptmann Luis Durnwalder mit deutlicher Kritik an der Wahlkampfführung der Partei auf. „Es ist viel zu wenig Optimismus verbreitet worden. Stattdessen hat man gesagt, dass man ohnehin verlieren wird. Das ist wie bei einem General, der in den Krieg zieht, aber seine Soldaten nicht begeistern kann“, meinte Durnwalder im APA-Gespräch in Richtung seines Nachfolgers Arno Kompatscher.