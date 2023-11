Streik gegen Budgetgesetz hat begonnen

Zu dem Streik haben die beiden größten Gewerkschaften des Landes, CGIL und UIL, aufgerufen. Sie wollen damit gegen die im neuen Budgetgesetz entworfenen Regierungsmaßnahmen protestieren. Es handelt sich um den ersten großen Streik seit dem Amtsantritt der Regierung von Giorgia Meloni im Oktober 2022. In den nächsten 2 Wochen sind weitere regionale Proteste geplant.Die Regierung hatte im vergangenen Monat einen Budgetplan mit Steuersenkungen vorgelegt, der nach Ansicht der Gewerkschaften nicht die wichtigsten Herausforderungen des Landes angeht und hauptsächlich darauf abzielt, die rechte Wählerschaft zufrieden zu stellen. Gewerkschaftschef Maurizio Landini bezeichnete das Budget als unzulänglich und sagte, Italien brauche mehr Investitionen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Industrie.Die Oppositionsparteien stellten sich auf die Seite der Gewerkschaften und erneuerten ihre Kritik am Budget. „Meloni demütigt die Arbeitnehmer“, sagte Elly Schlein, Vorsitzende des Partito Democratico (PD).