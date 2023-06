Südtirol: Forza Italia bleibt nun doch in der Mehrheit

Ausstieg wäre für die Mehrheit ein harter Schlag gewesen

Antrag auf einen Ausstieg knapp abgelehnt

Keine Zeit für Silvio Berlusconis Beisetzung gehabt zu haben, hätte sich für die SVP beinahe rächen können (Hier lesen Sie mehr dazu). Bis in die Nacht diskutierte der lokale Ableger von Forza Italia am gestrigen Montagabend über einen Ausstieg aus der Mehrheit. Die Sache war absolut nicht schnell vom Tisch.„Die Dinge nehmen eine harte Wendung“, ließ Koordinator Carlo Vettori um 20.20 Uhr wissen, als man auf eine Live-Schaltung mit Partei-Boss Maurizio Gasparri in Rom wartete.Ein Ausstieg von Forza Italia wäre für die Mehrheit ein harter Schlag, denn sie würde dann nur mehr über 18 Stimmen verfügen.Doch am heutigen Dienstagvormittag erklärte Forza Italia den Verbleib in der Mehrheit: Der Antrag auf einen Ausstieg wurde knapp abgelehnt. Man will jetzt bei den noch verbleibenden Gesetzen aber mehr Mitsprache, so Vettori, der sich schlussendlich selbst für den Verbleib in der Mehrheit aussprach. Forza Italia will nach der Landtagswahl mit der SVP weiterregieren.