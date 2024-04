SVP: Diese Kandidaten werden für die EU-Wahlen antreten

Liste für EU- Wahlen nun definitiv

Für das Amt des Parteiobmannes wurde Dieter Steger nominiert, für dessen Stellvertretung wurden Waltraud Deeg, Verena Tröger und Monika Reinthaler nominiert. Alle 4 Personen haben ihre Nominierung angenommen und werden sich im Kurhaus der Wahl stellen, teilt die SVP in einer Pressemitteilung mit.Außerdem wurde den Mitgliedern des Parteiausschusses mitgeteilt, dass Daniel Alfreider von den Gebietsausschüssen Gadertal und Gröden zum ladinischen Parteiobmann-Stellverteter gewählt wurde. Er wird im Zuge der Landesversammlung von dieser bestätigt.Außerdem wurde den Mitgliedern des Parteiausschusses die Liste der Europaparlaments-Kandidaten vorgestellt. Für die SVP antreten werden als Spitzenkandidat Herbert Dorfmann , als Unterstützungskandidaten Felix Nagler Otto von Dellemann und Ursula Thaler. Die anderen Kandidaten werden laut Pressemitteilung jeweils von den Listenpartnern gestellt: Für die Slovenska Skupnost wird Franca Padovan auf der Liste zu finden sein, hingegen für den PATT wird Roberta Bergamo ins Rennen geschickt. Damit ist die Liste, die aus 6 Kandidaten besteht, komplett. Nachdem am kommenden Wochenende die formale Hinterlegung der Kandidatenliste in Venedig ansteht, wird sich in Kürze präsentieren.