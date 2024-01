Toter bei Angriff in katholischer Kirche in Istanbul

2 Männer mit schwarzen Skimasken

2 maskierte Männer hätten am späten Sonntagvormittag (Ortszeit) in einer römisch-katholischen Kirche im Stadtteil Sariyer das Feuer eröffnet, teilte Innenminister Ali Yerlikaya mit. „Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff auf das Schärfste“, erklärte er. Laut Behörden dürfte die Attacke nicht der katholischen Kirche gegolten haben.Yerlikaya gab den Namen des Opfers nur mit dessen Initialen C.T. an. Demnach deutete alles darauf hin, dass die beiden Männer ihr Opfer gezielt getötet haben. Das Motiv für den Angriff blieb zunächst unklar.Italienische Medien hatten zuvor allerdings berichtet, bei dem Opfer handle es sich um einen obdachlosen türkischen Staatsangehörigen. Diesen Berichten zufolge betraten die beiden Bewaffneten die Kirche während der Messe und schossen in die Luft. Als der Mann aufstand, um zu protestieren, erschossen sie ihn.Nach den flüchtigen Tätern werde derzeit gefahndet. Laut Istanbuls Gouverneur Davut Gul gab es keine Verletzten. Die im 19. Jahrhundert erbaute Kirche Santa Maria liegt im Stadtteil Sariyer im europäischen Teil der Großstadt. Zum Tatzeitpunkt nahmen den Behörden zufolge rund 40 Besucher an dem Gottesdienst teil.Auf Aufnahmen von Sicherheitskameras vor dem Angriff waren 2 Männer mit schwarzen Skimasken zu sehen, die Hände in ihren Taschen verborgen. Einer von ihnen trug eine schwarze Sonnenbrille. Später wurden Bilder von Polizei- und Rettungsautos gezeigt.Der Sender CNN Türk berichtete, die Polizei hätte an wichtigen Verkehrspunkten Straßensperren errichtet und führe verschärfte Kontrollen durch.