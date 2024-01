Trump fordert Freilassung der Kapitol-Inhaftierten

„Sie haben genug gelitten“, sagte Trump vor mehr als tausend Anhängern in einer Schulsporthalle in Clinton am Samstag (Ortszeit), dem dritten Jahrestag des Sturms auf das Kapitol. „Ich nenne sie Geiseln. Manche Leute nennen sie Gefangene.“Am 6. Jänner 2021 hatten radikale Anhänger des damals noch amtierenden Präsidenten den Sitz des US-Kongresses angegriffen, nachdem dieser sie aufgerufen hatte, dorthin zu marschieren und „auf Teufel komm raus“ zu kämpfen. Mehr als 1.200 Personen wurden wegen ihrer Beteiligung an den Ausschreitungen angeklagt, und mehr als 900 haben sich entweder schuldig bekannt oder wurden nach einem Prozess verurteilt.Trotz einer vom Obersten Gerichtshof des Landes angesetzten Anhörung zu einem möglichen Vorwahl-Ausschluss gab sich Trump siegessicher: Er werde bei der Präsidentschaftswahl im November „zum dritten Mal gewinnen“, sagte Trump am Samstag - eine Anspielung auf seine vielfach widerlegte Behauptung, die Wahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden. Der Supreme Court hatte zuvor angekündigt, sich Anfang Februar mit dem Ausschluss Trumps von der Vorwahl in Colorado zu befassen.