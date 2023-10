Türkei tötet 14 kurdische Kämpfer in Nordsyrien

Nach einem Bombenanschlag am vergangenen Sonntag vor dem Innenministerium in Ankara mit 2 verletzten Polizisten und 2 getöteten Angreifern hat die Türkei wiederholt Ziele in Nordsyrien angegriffen.Alle Einrichtungen der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und der kurdischen Miliz YPG seien legitime Angriffsziele, so die Türkei. Die PKK hatte die Verantwortung für den Bombenanschlag übernommen.