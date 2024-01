Ukraine meldet nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe

Steigende Zahl von Brandanschlägen gegen Rekrutierungsbüros

Aus der Stadt Myrnohrad in Donezk gab es allerdings Berichte über Verletzte. Ein 15-Jähriger sowie zwei Männer seien dort durch Explosionen in einem Wohngebiet verwundet worden, teilte die Donezker Staatsanwaltschaft mit. Mehrere Wohnhäuser und Autos seien beschädigt worden, hieß es.Die russische Bevölkerung steht dem Krieg in der Ukraine unterdessen nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten mit wachsender Unzufriedenheit gegenüber. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Sonntag hervor.Der auf X (vormals Twitter) verbreiteten Mitteilung zufolge ist eine steigende Zahl von Brandanschlägen gegen Rekrutierungsbüros in Russland auf Unzufriedenheit mit dem Krieg und mangelndes Vertrauen in Präsident Wladimir Putin zurückzuführen. Besonders unter Russen, die von einer weiteren Mobilisierungswelle betroffen wären, dürfte demnach der Unmut wachsen.„Eine weitere Mobilisierung wäre ein Widerspruch zu Putins Versprechen bei seiner Jahrespressekonferenz vom 14. Dezember 2023, dass es keine weitere Mobilisierung geben wird - die Angriffe legen höchstwahrscheinlich einen Mangel an Vertrauen in dieses Versprechen nahe“, so die Mitteilung.Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.