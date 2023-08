UNO: 4,3 Millionen Vertriebene, 4.000 Tote im Sudan

Seit dem 15. April kämpft die Armee unter De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan gegen die paramilitärische Miliz Rapid Support Forces (RSF) des ehemaligen Vizemachthabers Mohamed Hamdan Dagalo. Die Generäle hatten sich gemeinsam an die Macht geputscht. Die beiden ehemaligen Verbündeten zerstritten sich jedoch in Fragen der Machtteilung.In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die Chefs von UN-Organisationen und anderen großen Hilfsorganisationen den Konflikt im Sudan am Dienstag als „Krieg“. Trotz Gewalt, Massenvertreibung und Hungerkrise hätten andere Staaten bisher nur 27 Prozent der mehr als 3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, die für Hilfe im Sudan und in Flüchtlings-Aufnahmeländern nötig seien, kritisierten sie.