Austausch zwischen HGV und DEHOGA Bayern in Bozen

Stehen vor ähnlichen Herausforderungen

Tourismus in die Zukunft führen

Es fand ein Erfahrungsaustausch mit Präsident Manfred Pinzger, den Vizepräsidenten Judith Rainer und Klaus Berger, den Bezirksobleuten Hansi Pichler, Gottfried Schgaguler und Helmut Tauber sowie Direktor Raffael Mooswalder statt.Beide Verbände haben eine stärkere Vernetzung zum Ziel, heißt es in einer Aussendung des HGV . Neben der thematischen Zusammenarbeit sei auch eine Vernetzung zwischen dem DEHOGA Bayern-Forum Junge Gastgeber und der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) geplant.DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer unterstrich, dass sowohl in Südtirol wie auch in Bayern die Gastronomie und die Beherbergung vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Genannt wurden die Finanzierung des Tourismusmarketings, die stärkere Wertschätzung des Gastgewerbes und die nachhaltige Ausrichtung des Sektors.„Gemeinsam können wir Ideen sammeln, Lösungsansätze erarbeiten und vom Erfahrungsaustausch profitieren. Daher ist es nur folgerichtig, die Zusammenarbeit zu intensivieren“, unterstrich Inselkammer.Als HGV wolle man die Möglichkeiten eines mehrsprachigen Landes wahrnehmen, um Brücke zwischen Nord und Süd zu sein.„Das Ziel ist es, den Tourismus und das Gastgewerbe im Alpenraum erfolgreich in die Zukunft zu führen“, betonte HGV-Präsident Manfred Pinzger. Das Treffen mit der DEHOGA Bayern wurde auch dazu genutzt, um sich über die vielfältigen Angebote und die Dienstleistungen für die Mitglieder der beiden Verbände auszutauschen und Erfahrungen sowie Wissen miteinander zu teilen. Insbesondere interessierte das Präsidium der DEHOGA Bayern das HGV-eigene Buchungsportal Booking Südtirol.Das Treffen hat überdies gezeigt, dass die großen Themen wie die Stärkung der gastronomischen Betriebe sowie Nachhaltigkeit und Innovation im Tourismus keine territorialen Grenzen kennen. „Umso wichtiger ist es, Erfahrungen und Strategien auszutauschen und Lösungsansätze für die Herausforderungen des Sektors zu besprechen“, meinte HGV-Direktor Raffael Mooswalder.