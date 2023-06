Das ist der teuerste Strand Italiens

Der teuerste Strand ist im Salento

Preisanstieg von +50 % in Forte dei Marmi, Toskana

Platz 3: Strand des Hotels Excelsior in Venedig

Mit der Eröffnung der Sommersaison haben viele Badeorte ihre Preislisten geändert und die Preise für zahlreiche Einrichtungen und Dienstleistungen angehoben. Das fängt bei den Tagespreisen für Sonnenschirme, Liegen und Liegestühle an, die in ganz Italien im Durchschnitt um +10%, +15% und in der Spitze um +25% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.Nach den von Codacons durchgeführten Untersuchungen liegt der Rekord für den teuersten Strand in diesem Jahr im Salento, wo man für einen Pavillon im „Le Cinque Vele Beach Club“ in Marina di Pescoluse (Tisch, 4 Liegen, Strandtücher und Aperitif) im August 1.010 Euro pro Tag ausgeben muss, wenn man die Option „erstattungsfähig“ wählt, die es erlaubt, die Buchung innerhalb von 30 Tagen nach dem gewählten Datum zu stornieren.Günstiger ist das 'Twiga' in Forte dei Marmi: Ein arabisches Zelt (Sofa, 2 Kingsize-Betten, 2 Standard-Sonnenliegen, 1 Regiestuhl und 1 kleiner Tisch) kostet 'nur' 600 Euro pro Tag. Hier ist jedoch der stärkste Preisanstieg (+50 %) im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu verzeichnen.An dritter Stelle steht der Strand des Hotels Excelsior in Venedig, wo ein zentraler Platz (Liege mit Matratze und Kissen, 2 Liegestühle mit Kissen, 1 Tisch, 4 Klappstühle, Strandtücher) im August 515 Euro kostet. In diesem Fall beträgt der Anstieg im Vergleich zu 2020, als der gleiche Platz 453 Euro kostete, +13,7 %, analysiert Codacons.