Gastgewerbe: „Quereinsteiger lassen sich durchaus begeistern“

Judith Rainer: Wie in nahezu jeder Branche ist der Personalmangel natürlich auch im Gastgewerbe ein Thema. Eine starke Generation von Arbeitskräften geht nach und nach in Rente, die Mitarbeiter in gleicher Zahl zu ersetzen, ist nur schwer möglich. Deshalb bemühen auch wir uns ständig um neues Personal. Gleichzeitig bemerken wir aber auch, dass große Nachfrage nach einem entsprechenden Bildungsangebot besteht. Es gibt nämlich viele Quereinsteiger, die sich in der Hotellerie und Gastronomie versuchen wollen.Rainer: Das kann man pauschal gar nicht sagen. Es sind Arbeitskräfte aus unterschiedlichen Bereichen dabei, die etwas Neues ausprobieren wollen oder eine Beschäftigung suchen, die sich besser mit ihrer aktuellen Lebenssituation vereinbaren lässt als ihr bisheriger Beruf.Rainer: Entgegen der weit verbreiteten Meinung bietet unsere Branche sehr viele Möglichkeiten, auf die Mitarbeiter zuzugehen und ihre persönlichen Wünsche und Lebensumstände zu berücksichtigen. Mütter, deren Kinder die Kita, den Kindergarten oder die Sommerbetreuung besuchen, sind oft für das Frühstück zuständig und können am Nachmittag Zeit mit ihrer Familie verbringen. Vor allem in größeren Betrieben können die Kinder der Mitarbeiter für einige Stunden auch das hotelinterne Betreuungsangebot nutzen, während die Eltern beispielsweise auf der Etage ihren Dienst versehen. Solche Angebote gibt es in anderen Branchen nicht. Zudem haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln.Rainer: In nahezu allen Bereichen im Gastgewerbe gibt es Aufstiegsmöglichkeiten – auch deshalb, weil in vielen Sparten Personal gebraucht wird. Zudem bieten auch wir als Verband unterschiedliche Weiterbildungsangebote, die nicht selten von Quereinsteigern genutzt werden.Rainer: Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich viele der Quereinsteiger sehr gut in den Betrieben integrieren und sich für den jeweiligen Beruf begeistern lassen. Die schönen Arbeitsplätze und die positiven Begegnungen mit Gästen tragen sicherlich dazu bei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch solche, die sich mit dem Gastgewerbe nicht anfreunden können. Wie jeder Bereich hat auch der unsere gewisse Schattenseiten, die man akzeptieren muss, um langfristig Fuß zu fassen.