Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit am wichtigsten? Stimmen Sie ab!

Wenn es um die Jobwahl geht, sind den Südtirolern besonders ein solides Grundgehalt, interessante Arbeitsinhalte und ein gutes Arbeitsklima wichtig. Dies zeigt die Frühjahrsausgabe einer Befragung des Arbeitsförderungsinstituts AFI Die angemessene Bezahlung belegt Platz eins der wichtigsten Faktoren für die Attraktivität des Arbeitsplatzes: 79 Prozent der Befragten gaben auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig) mindestens 8 und mehr an und messen dem Gehalt damit eine hohe Bedeutung zu.Doch auch andere Kriterien spielen für Südtirols Arbeitnehmer eine Rolle. „Wer das attraktivste Paket an guten Arbeitsbedingungen schnürt, hat die besten Chancen, talentierte Mitarbeiter zu binden oder anzuziehen“, sagt AFI-Direktor Stefan Perini.Arbeitsinhalte und Arbeitsklima wichtiger als KarrierechancenEbenfalls wichtig sind unter anderem die Arbeitsinhalte und die Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen. Jeweils 76 Prozent gaben an, dass diese Faktoren sehr wichtig sind.