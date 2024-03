In Terlan beginnt die Spargelzeit!

Spezialitätenwoche ist ein Beispiel für gute Zusammenarbeit

Spargel-Kooperation gibt es auch mit Südtiroler Freilandeiern

Das milde Klima macht Margarete- Spargeln unverkennbar

Auch das Rahmenprogramm steht im Zeichen des Spargels

Die Spezialitätenwoche, die am heutigen Dienstag, am Festplatz in Terlan vorgestellt wurde, wird von der Ortsgruppe Terlan des Hoteliers- und Gastwirteverbandes ( HGV ) in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Terlan , der Kellerei Terlan und dem Terlaner Spargel Margarete organisiert.Täglich und bei jedem Wetter wird der Terlaner Spargel Margarete von Hand auf den Feldern gestochen, zu den Spargelwirten gebracht und dort frisch verarbeitet. „Ob gedämpft, gekocht, gebacken oder gegrillt – der Spargel wird von unseren Köchinnen und Köchen gekonnt in Szene gesetzt“, weiß Michael Fontana, HGV-Ortsobmann von Terlan Bei der Eröffnungsveranstaltung waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, unter anderem der Bürgermeister von Terlan , Hansjörg Zelger, Landesrat Luis Walcher, HGV-Präsident Manfred Pinzger, HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler, HGV-Direktor Raffael Mooswalder, die scheidende Spargelkönigin von Terlan Magda Lena Runer, die neue Spargelkönigin von Terlan Susanne Geier, die Spargelkönigin der Partnergemeinde Schrobenhausen und die Rosenkönigin von Nals Anna Ebner.Landesrat Luis Walcher zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit in diesem Projekt zwischen Gastronomie und Landwirtschaft . „Auf der einen Seite haben wir die Landwirte, die den schmackhaften Terlaner Spargel anbauen und auf der anderen Seite die Gastbetriebe, die dieses Produkt für den Gast zur Verköstigung zubereiten,“ so der Landesrat. HGV-Präsident Manfred Pinzger unterstrich, dass diese Spezialitätenwoche als gutes Beispiel für eine enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie vorbildlich gelebt wird.„ Landwirtschaft und Gastronomie sind verschwistert und sollten zusammenarbeiten. Die Aufgabe der Gastronomie ist es, das Königsgemüse auf den Teller und an den Gast zu bringen,“ sagte Pinzger. Auch Bürgermeister Hansjörg Zelger zeigte sich stolz, dass die Zusammenarbeit mit dem Spargel als Bezugspunkt so gut funktioniert.Gemeinsam mit der Spargelkönigin Susanne Geier haben die Ehrengäste am traditionellen Spargelstechen teilgenommen und somit die Spargelzeit offiziell eingeläutet.Als Vorzeigebeispiel des Zusammenspiels zwischen Tourismus und Landwirtschaft wurde bei der Eröffnung auch eine Kooperation mit dem Qualitätszeichen Südtirol , den Südtiroler Freilandeiern, vorgestellt. Die Sponsoren und Partner duellierten sich daraufhin beim traditionellen „Eierpecken“.Bei der Eröffnungsveranstaltung wurden kulinarische Spitzengenüsse vom Terlaner Margarete Spargel, zubereitet von den 7 teilnehmenden Gastbetrieben, und der frische Spargelwein der Kellerei Terlan kredenzt. Serviert wurden die Köstlichkeiten von den Schülern der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran.Insgesamt 12 Terlaner Spargelbauern kultivieren auf rund 10 Hektar Anbaufläche hochwertigen Spargel. „Auf den sandigen und humusreichen Böden des unteren Etschtals gedeihen die weißen Sprossen besonders gut. Das milde Klima trägt zudem dazu bei, dass die Margarete- Spargeln einen unverkennbaren zarten Geschmack entwickeln“, berichtet Manfred Koroschetz, Koordinator des Terlaner Spargel Margarete und Vertreter der Spargelbauern.Zu den Spargelgerichten wird der exzellente „Spargelwein“ der Kellerei Terlan serviert. „Der Spargelwein ist ein bekömmlicher Sauvignon, der eigens für diese kulinarischen Wochen abgefüllt wird und besonders gut mit Spargelgerichten harmoniert“, erklärt Georg Eyrl, Obmann der Kellerei Terlan .Auch das Erleben des Stangengemüses steht auf dem Programm. Neben der „kulinarischen Spargelwanderung“ am 1. Mai mit einer Expertin auf Entdeckungsreise in die Spargelfelder und Verkostung von Spargelkreationen sowie Terlaner Wein, gibt es auch Spargel-Radtouren am 30. April sowie am 7. und 21. Mai mit einem Spargel-Mittagessen bei einem teilnehmenden Restaurant.Am 27. April und 4. Mai können Interessierte gemeinsambeim „Yoga im Spargelfeld“ neue Energie tanken und anschließend einen Spargel-Brunch genießen.Weitere Events wie die Spargelfeldführungen, oder die Kunstaustellung im Restaurant „Zum Hirschen“ in Vilpian mit Vernissage am 24. April, stehen auf dem Programm der Terlaner Spargelzeit .Alle Informationen zur „Terlaner Spargelzeit “ und den „Spargelzeit-Betrieben“ finden Sie auf der Website.