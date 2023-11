Italien: Erster kassenloser Supermarkt eröffnet in Verona

Kameras scannen Ware – Bezahlen mit Kreditkarte

Einfach die Produkte aus den Regalen nehmen und in den Einkaufswagen, die eigene Tasche oder den Rucksack legen, dann ohne Anstehen an der Kasse wieder aus dem Supermarkt hinaus spazieren. Bezahlt wird ganz automatisch in digitaler Form.Dieses Einkaufserlebnis ist ab dem heutigen Mittwoch erstmals in Italien möglich: In Verona wurde der erste kassenlose Supermarkt „Tuday Conad“ eröffnet. Geführt wird der innovative Supermarkt von der Trentiner Genossenschaft Dao. Die technologische Infrastruktur für einen digitalen Zahlungsfluss wird von Nexi bereitgestellt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Wie kann ein Supermarkt ganz ohne das Abscannen der Ware am Kassenband funktionieren? Kameras und „intelligente“ Waagen erkennen die Produkte, die der Kunde ausgewählt hat und listet diese in einer virtuellen Einkaufsliste, die der Kunde im Bezahlbereich am Ausgang einsehen kann.Hier erfolgt dann die ausschließlich digitale Bezahlung: Bezahlt werden kann mit Kreditkarten jeglicher Art oder mit der App „Tuday Prendi & Vai“. Um die Zahlung abzuschließen, scannen die Kunden einfach den in der App generierten QR-Code. Die Identifizierung der vom Kunden gekauften Produkte und das Abbuchungsverfahren werden von XPay, dem Zahlungsgateway von Nexi, verwaltet.