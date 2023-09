Italien: Streik im Flugverkehr – Ausfälle erwartet

Zum Streik aufgerufen haben verschiedene Basisgewerkschaften. Er soll 24 Stunden dauernd. Das Bodenpersonal will damit seiner Forderung nach einer Vertragsverlängerung inklusive Inflationsausgleich Nachdruck verleihen. Außerdem wollen die Gewerkschaften gegen „die Erhöhung der Arbeitszeiten und unangemessene Gehaltserhöhungen“ protestieren.Damit sind Ausfälle am Freitag vorprogrammiert: So hat etwa allein ITA Airways 30 Flüge gestrichen. Die Fluggesellschaft will sich zwar um Alternativen bemühen und bittet Reisende umgehend eine Umbuchung zu beantragen, wenn der Flug ausfällt. An Chaos am Flughafen wird aber wohl kein Weg vorbeiführen.