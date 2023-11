Letzer Versuch zur Rettung von Benkos Signa

Konkursantrag in Berlin-Charlottenburg

Insolvenz-Antrag am Dienstag?

Der Fachmann ist nicht wie vom Immobilien- und Handelskonzern des Firmengründers Rene Benko bis dato dargestellt in einer offiziellen Funktion bei der Signa. Der Fachmann hat bisher weder den Vorsitz des Signa-Beirats noch des -Komitees übernommen, besagen gesicherte APA-Informationen, die bisher weder vom Konzern noch vom Geiwitz-Büro bestätigt werden. Auch die deutsche „Lebensmittelzeitung“ berichtet am Sonntag über diesen Punkt.Die Sanierung des Konzerns durch Geiwitz, der aufgrund von Investorendruck engagiert worden war, wackelt derzeit. Denn das Gelingen der Restrukturierung der Signa nach einem Geiwitz-Konzept hängt von der dringend nötigen frischen Liquidität ab. „Theoretisch“ bestünden noch Chancen, so der Insider. Kommt die Finanzierung, nach der fieberhaft gesucht wird, würde Geiwitz tatsächlich den Vorsitz im Signa-Beirat und -Komitee übernehmen.Auf der Website (https://www.signa.at) fanden sich indes wie schon am Samstag auch am Sonntag nur mehr Pressekontakte und Impressum. Das hatte ein Sprecher laut „Kurier“ mit „Wartungsarbeiten übers Wochenende“ begründet.Insider bestätigten gegenüber der APA Medienberichte, wonach eine deutsche Immobilientochter am Freitag einen Konkursantrag in Berlin-Charlottenburg gestellt hat. Am Freitag hatten „Spiegel“ und „News“ aus dem Antrag zitiert. Laut „Wirtschaftswoche“ (Wochenende) sind Mitarbeiter auch via Brief darüber informiert worden.Das Gericht muss dem Konkursantrag laut APA-Informationen noch formell zustimmen. Das gilt als sicher, wird nicht doch noch rasch Geld aufgestellt. Wird der Antrag angenommen, dürfte am Montag die Kommunikation dazu erfolgen. Am Wochenende war vom Amtsgericht Charlottenburg keine Stellungnahme zu erhalten.Standhaft hielten sich am Wochenende Gerüchte, wonach es am Dienstag richtig dick kommen und die Signa Holding Insolvenz beantragen dürfte. Das ist freilich nicht fix, bis es tatsächlich passiert, und wird auf Anfragen ebenso nicht kommentiert.