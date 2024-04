Paukenschlag: Schoeller Group übernimmt WaltherPark

Die Vorstände von Signa Prime und Schoeller Gruppe haben die Verträge in Wien unterzeichnet. Auch die Sanierungsverwaltung der Signa Prime Selection AG hat der Transaktion zugestimmt. Banken und Kartellbehörde müssen den Abschluss noch genehmigen. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.Die Transaktion umfasst das im Bau befindliche Einkaufszentrum WaltherPark in Bozen mit Hotel, Wohnungen und Büroflächen, dessen Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant ist. Weiters die Viva Virgolo – Eigentum und das Projekt zur Erschließung des Bozner Hausberges Virgl mit einer Seilbahn. Und das Hotel Bauer in Venedig am Canal Grande, das seit 2020 zum Portfolio von Signa zählt. Seit November 2022 wird es grundlegend saniert.Die heutige Schoeller Group hat ihre Zentralen in München und Zürich, ist etwa im Bereich nachhaltige Verpackungen und im Bereich Lieferkettensysteme und in der Immobilienbranche aktiv, inzwischen ist die siebente Generation der Familie am Ruder. In Summe beschäftigt die Gruppe laut ihrer Homepage rund 4000 Menschen an 70 Standorten und setzt rund 1,1 Milliarden Euro um.