Waltherpark Bozen: 2025 soll es so weit sein

Baukörper kann besichtigt werden

„ Wir führen die Gesellschaft alleine. ” — Heinz Peter Hager

Der Waltherpark soll auch Grünflächen, Plätze und Flanierzonen haben. - Foto: © KHB

„Wir liegen im Zeitplan und sind sehr zuversichtlich, im Frühling 2025 den Waltherpark der Stadt übergeben zu können“, ließ Hager, Präsident der Waltherpark AG, wissen. Ein Jahr vor der Eröffnung zeige das Gebäude bereits „deutliche Konturen“ und sei „über weite Teile von der Glasfassade und Außengestaltung ummantelt.“Mehr als 200 Arbeiter seien aktuell auf der Baustelle für das Gebäude sowie der damit verbundenen Infrastrukturprojekte wie des Tunnels unterhalb der Südtiroler Straße am Werk. Anlässlich des Festes am Freitag könnten Interessierte nunmehr das Parterre der Wohngebäude am Dach des Baukörpers für das Einkaufszentrum – die sogenannte „High Street Gallery“ – besichtigen.Hager hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals betont, dass die Waltherpark AG von der insolventen Muttergesellschaft Signa Prime des Tiroler Immobilieninvestors René Benko unabhängig sei: „Wir führen die Gesellschaft alleine und sind nicht von Wien, Hamburg oder Berlin abhängig.“Wenige Meter vom Bozner Bahnhof entfernt entstehen auf je 11.000 Quadratmetern auch Büros und Wohnungen . Zudem befindet sich neben einem Falkensteiner-Hotel auch ein Fitness- beziehungsweise Medicalcenter in Bau.Das Gesamtvolumen belaufe sich auf rund eine halbe Mrd. Euro. Zuletzt hatte sich der Handelskonzern Spar gegenüber der APA grundsätzlich interessiert am Signa-Projekt Waltherpark in Bozen gezeigt. Man habe Informationen zu dem Projekt angefordert.Während am Waltherpark weiter gebaut wird, herrschte auf anderen Großbaustellen von Signa Stillstand. Das Luxuskaufhaus Lamarr auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße soll etwa im Rohbau durch den Masseverwalter verkauft werden.Durch die Insolvenz des Signa-Flaggschiffes Signa Prime Selection war die Finanzierung der Baufertigstellung nicht mehr gesichert gewesen. Das mehrstöckige Kaufhaus hätte ursprünglich ebenfalls im Frühjahr 2025 eröffnet werden sollen.Ende Juni organisierte die Signa noch eine Dachgleiche-Feier beim Lamarr, seit vergangenen Herbst war aber keine Bauaktivität mehr erkennbar gewesen. Auch der Bau des Hamburger Elbtower war auf 100 von 245 Metern Bauhöhe gestoppt worden.