Pinzger: „Südtirol ist kein Massentourismus-Land“

Manfred Pinzger: Begonnen hat die Sommersaison gut, es hat dann aber einen leichten Einbruch gegeben, einerseits wegen des Wetters, andererseits aber auch wegen der zum Teil fehlerhaften Wetterprognosen auf Google. Das hat viele Gäste abgeschreckt.Pinzger: Es stimmt, dass die Buchungen nicht so stark sind wie im vergangenen Jahr. Nach 3 Jahren Corona-Pandemie zieht es heuer viele Urlauber wieder in fernere Destinationen. Das bekommen wir natürlich zu spüren. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir keine schlechte Sommersaison erleben werden. Es muss ja auch nicht sein, dass wir Jahr für Jahr mehr Nächtigungen und mehr Ankünfte verzeichnen.Pinzger: Es gibt in Südtirol sicherlich Gebiete, in denen wir an gewissen Tagen und Wochen am Limit sind, das stimmt.Pinzger: Die bekannten Hotspots, wo viele Gäste hinwollen. Es gibt in Südtirol aber auch Gebiete, in denen es durchaus noch mehr Gäste vertragen würde. Die Behauptung, ganz Südtirol ist ein Massentourismusland, stimmt also auf keinen Fall.Pinzger: Es gibt diesbezüglich die politische Zusage, dass innerhalb Juni eine dementsprechende Durchführungsbestimmung erlassen wird. Damit soll die qualitative Erweiterung im landwirtschaftlichen Grün möglich sein. Ich muss sagen, dass das auch höchste Zeit ist. Viele Betriebe warten schon seit 2 Jahren darauf und in diesen 2 Jahren konnten diese Betriebe nichts tun.