Protestwochen im Handel stehen bevor

Streiks auch im Bundesland Tirol

Südtirols Löhne haben Luft nach oben

Mehrere Proteste stehen vom heutigen 11. bis zum 22. Dezember an. Sie alle haben eines gemeinsam: Damit soll Druck aufgebaut werden, damit der neue Handelskollektivvertrag unterzeichnet wird.Am heutigen Montag demonstrieren die Gewerkschaften am Bozner Boden vor dem Sitz des Handels- und Dienstleistungsverbands (hds), am 15. Dezember vor dem Einkaufszentrum Twenty und am 18. Dezember vor dem Sitz des Hoteliers- und Gastwirteverbands (HGV) in der Schlachthofstraße. Höhepunkt des Protests ist dann der Streik am 22. Dezember.Warnstreiks im Handel stehen auch im Bundesland Tirol an. Nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel am Donnerstag in der fünften Runde gescheitert sind, wird die Gewerkschaft wie in anderen österreichischen Bundesländern – auch in Tirol die Kampfmaßnahmen fortsetzen. Wann Streiks stattfinden werden, wurde nicht bekanntgegeben. Die Wirtschaftskammer betont, dass das Weihnachtsgeschäft heuer ganz besonders wichtig sei.Eine Studie der Astat hat erst kürzlich gezeigt, dass es bei den Löhnen in Südtirol deutlich Luft nach oben gibt. 11,9 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmer verdienten 2021 weniger als 9 Euro und sind damit „armutsgefährdet“.Als Working Poor werden alle Erwerbstätigen bezeichnet, die weniger als 60 Prozent des Medianbetrags beziehen. Für 2021 lag die Armutsrisikoschwelle von Erwerbstätigen in Südtirol bei 11.850 Euro brutto im Jahr. 32 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmer blieben unter dieser Schwelle.