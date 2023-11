Schnals: Mit neuen Kabinen auf den Gletscher

Stefan Hütter, Leiter für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Alpin Arena Schnals, erklärt: „In einer Pionierarbeit, die ihresgleichen sucht, wurde unter der Führung von Leo Gurschler 1975 die Gletscherbahn gebaut und eröffnet. Nun nach fast 50 Jahren steht eine vom Gesetz vorgeschriebene Generalüberholung an. Es müssen u. a. das Tragseil und alle drehenden Elemente ausgetauscht werden. Die Revision alleine würde über 4 Millionen Euro ausmachen und dann hätte man am Ende immer noch eine alte Bahn. Wir haben uns aus diesem Grund für den Bau einer komplett neuen Seilbahn entschieden.“Mit einer Gesamtlänge von 2150 Metern legt die Seilbahn einen Höhenunterschied von 1180 Metern in 6 Minuten (Höchstgeschwindigkeit bis zu 12 Meter/Sekunde) zurück und überwindet dabei maximale Steigungen in der Größenordnung von 100 Prozent.Ende Oktober sind die neuen Kabinen der Pendelbahn angeliefert worden. Die Kabinen der neuen Pendelbahn haben wieder die Farbe Rot, wie bereits bei der Eröffnung im Jahre 1975. Vor wenigen Tagen wurde mit der Montage der ersten Kabine begonnen. Die zweite Kabine wurde am Donnerstag montiert.Die neuen Kabinen sind voll verglast und haben beheizte Böden. Dies verhindert die Bildung von gefährlichem Eis für die Passagiere. Des Weiteren haben die neuen Kabinen eine 30 Prozent vergrößerte Nutzfläche im Vergleich zu den jetzigen und bieten somit mehr Komfort. Die Kapazität bleibt bei 80 Personen pro Kabine, also 800 Personen pro Stunde.