Südtirols Tourismus will innovativer werden

Mehr als die Hälfte will in Innovationen investieren

Noch zu wenig Kooperationen

2 wesentliche Hindernisse

„Wenn sich die Tourismusbranche in Südtirol nachhaltig und qualitativ weiterentwickeln will, ist die Innovation ein entscheidender Erfolgsfaktor“, betont Tourismuslandesrat Arnold Schuler.„Der HGV wird die Innovation künftig massiv vorantreiben, im Netzwerk mit IDM, dem Technologiepark, Universität, Forschungseinrichtungen und anderen Verbänden“, unterstreicht HGV-Präsident Manfred Pinzger.Laut der Umfrage, für die im Frühjahr knapp 9500 touristische Akteure befragt worden waren, plant mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen Innovationen in den nächsten 5 Jahren einzuführen. 65 Prozent möchten dies im Bereich der Nachhaltigkeit tun.Aber auch in der Gästekommunikation, in den Bereichen Bauen und erneuerbare Energien, neue Dienstleistungen und Angebote vor Ort, bei den internen Prozessen sowie dem Personalmanagement sind Innovationen geplant.„Eine neue Ära der Tourismus-Pioniere steht an“ ist Wolfgang Töchterle, Marketingdirektor von IDM und Verantwortlicher für die Touristik, überzeugt. Und es gebe immer mehr Vorreiter, die mit neuen und nachhaltigen Konzepten sehr erfolgreich seien.Was wenig verwundert: „Denn 79 Prozent unserer Potentialgäste sind bereit für ein nachhaltiges, innovatives Produkt mehr Geld auszugeben“ so Töchterle.Allerdings werde in dem Bereich noch zu wenig zusammengearbeitet, bemängelt er. Nur ein Drittel der Befragten sei in den letzten 5 Jahren eine Kooperation eingegangen.Trotzdem erachten laut Umfrage knapp 70 Prozent Kooperationen für die Innovationsfähigkeit des Tourismus für wichtig wenn nicht sogar sehr wichtig und wünschen sich eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Beherbergungs- und Landwirtschaftsbetrieben, verschiedenen Körperschaften usw.Auf die Frage, was die Einführung von Innovationen im Betrieb bisher erschwert oder verhindert habe, nannten vor allem kleinere Betriebe 2 Faktoren: zu wenig Zeit und zu wenig Geld.Um die Touristiker dabei zu unterstützen, will IDM nun gemeinsam mit Partnern und Forschungsinstitutionen den Unternehmen ein umfassendes Innovationsprogramm bieten. Dreh- und Angelpunkt ist die Inspirations- und Wissensplattform Tourismut.com, die vor wenigen Tagen online gegangen ist und bis in den Herbst hinein intensiv getestet wird.