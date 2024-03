Trentiner Verbände: „Schließung der Lueg-Brücke bedroht Wirtschaft“

100 Milliarden Euro Güter allein 2023 über Straße transportiert

Lage könnte sich wegen Lkw-Transitverboten noch verschärfen

Ähnliche Arbeiten im Eisacktal sollen sich nur begrenzt auf Verkehr ausgewirkt haben

Für den Großhandel spiele der Güterverkehr auf der Straße nämlich eine entscheidende Rolle, betont Mauro Bonvicin, Vizepräsident von Confcommercio Trentino und Präsident des Großhandelsverbandes und des Verbandes der kleinen und mittleren Unternehmen.Die Schließung der Lueg-Brücke wird voraussichtlich zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten für Unternehmen führen, die ihre Waren entlang dieser Route transportieren.Im Jahr 2023 betrug der Wert der über den Brenner transportierten Güter auf der Straße mehr als 100 Milliarden Euro. Die Sperrung der Lueg-Brücke könnte zu einem Rückgang dieses Geschäftsvolumens um bis zu 20 Prozent führen.Andrea Pellegrini, der Präsident von Fai Conftrasporto Trentino-Südtirol, gibt zu bedenken, dass bestehende Transitverbote für Schwerfahrzeuge in Österreich die Situation, die durch die Schließung der Lueg-Brücke entsteht, weiter verschärfen könnten.Pellegrinis Vorschlag: die Folgen der Sperre durch die Vergabe nächtlicher Transitgenehmigungen für Lastkraftwagen zu mildern.Tristano Scarpetta, der Kommunikationsleiter der Brennerautobahn, betont die Notwendigkeit der Sanierungsarbeiten an der Lueg-Brücke. Diese Maßnahmen seien erforderlich, um die ordnungsgemäße Instandhaltung der Strukturen sicherzustellen und somit die Sicherheit zu gewährleisten.Er weist darauf hin, dass die A22 bereits ähnliche Arbeiten an einem Viadukt im Eisacktal durchgeführt hat, welche nur begrenzte Auswirkungen auf den Verkehr hatten. Die A22 ist bereit, mit allen beteiligten Institutionen zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, die eine effiziente Modernisierung der Brücke ermöglicht.